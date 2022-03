In-pasta: al Mog il corso per imparare a preparare la focaccia genovese

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 26 marzo arriva "In-pasta" al Mog - Mercato Orientale di Genova, per imparare a preparare la focaccia genovese.

Un’occasione per imparare, mettendo le mani in pasta, la tradizionale e autentica ricetta del prodotto bandiera gastronomico della Liguria, conosciuto e apprezzato in tutta Italia: l’antica focaccia genovese. La sua storia parte da lontano e affonda le sue radici nell’attività di naviganti, e negli scambi commerciali tra Genova e il resto del mondo.

Prodotto apparentemente semplice, ma dal sapore unico e inimitabile, che necessita di precise accortezze per essere realizzato a regola d’arte.

I partecipanti saranno coinvolti in prima persona nella realizzazione della sua versione più classica e autentica e Rosario Bisanti svelerà i segreti per arrivare a una focaccia perfetta, da sfornare a tutte le ore.

Il corso è a pagamento, è possibile iscriversi qui.