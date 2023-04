Corso di birra fatta in casa a Genova

Corso tecnico-pratico rivolto a tutti gli homebrewers e appassionati che vogliono imparare la produzione della birra fatta in casa. Il corso, organizzato da MoBI e tenuto da Massimo Faraggi, prevede nozioni teoriche e contestuale preparazione di una cotta di birra.

Quota di partecipazione: 75 Euro (Include un anno di quota associativa MoBI. Prezzo per i soci: 55 Euro).

Compreso nel corso l'ultima edizione del libro "La Tua Birra Fatta in Casa" e un pranzo con cucina alla birra e birre artigianali. Per informazioni e per iscriversi: https://www.movimentobirra.it/prodotto/corso-per-homebrewers-a-genova-14-maggio-2023/