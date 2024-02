Corso di avviamento al birdwatching con Lipu e Villa Duchessa di Galliera

La delegazione di Genova della Lipu e il parco storico di Villa Duchessa di Galliera presentano il corso di avviamento al birdwatching presso la villa in vico Nicolò da Corte 2 a Genova Voltri. Gli incontri con ornitologi ed esperti prevedono la parte teorica al sabato pomeriggio e quella pratica nelle tre uscite domenicali.

Calendario

Sabato 17 febbraio 2024 ore 15:30 - Introduzione: che cos’è il BW, strumenti, etica, uccelli di città, cenni delle specie autoctone e quelle alloctone attualmente invasive nei centri urbani. Relatore: ALDO VERNER.

Sabato 2 marzo 2024 ore 15:30 – La migrazione in Liguria

Relatore: LUCA BAGHINO.

Uscita al Parco del Beigua per osservare la migrazione

Sabato 16 marzo 2024 ore 15:30 – Gli uccelli acquatici

Relatore: ENRICO BORGO.

Uscita all’Oasi di Torrile (PR)

Sabato 6 aprile 2024 ore 15:30 – Gli uccelli dei boschi

Relatore: GIANNI LUCCHI.

Uscita a Pratorondanino

Sono previste tre uscite le cui date saranno comunicate in seguito a seconda delle condizioni meteo, del passaggio e delle presenze delle specie.

È richiesta l’iscrizione alla Lipu.

Contributo corso per i soci in regola: €15,00

Contributo corso per i non soci (comprensivo di quota associativa)

ordinario € 35

junior € 28

famiglia € 60

Per informazioni ed iscrizione:

info@lipugenova.org

genova@lipu.it