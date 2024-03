Corso base di astronomia con l’Associazione Ligure Astrofili Polaris

L’Associazione Ligure Astrofili Polaris APS organizza un corso base di astronomia che si terrà di giovedì sera, a partire da giovedì 7 marzo alle ore 21, presso la propria sede, in Salita Superiore della Noce, 27 canc. a Genova, nel quartiere di San Martino. Scopo del corso è di fornire le nozioni di base dell’astronomia, attraverso otto lezioni teoriche; è prevista anche una lezione pratica di osservazione del cielo. Il corso è ampiamente collaudato; quella di quest’anno è la sedicesima edizione.

Come l’anno scorso, si partirà con la serata rivolta all’approfondimento del Sistema Solare per proseguire con altre sette lezioni, nelle quali verranno trattati i principali argomenti dell’astronomia: dalle costellazioni all’astrofisica stellare, dalla Luna con i suoi moti alla cosmologia, passando per la strumentazione dedicata agli appassionati.

Tra la penultima e l’ultima lezione, ci sarà un break di due settimane, a cavallo fra aprile e maggio, per i ponti festivi e si terminerà, con l’ultima lezione sulla cosmologia, il 9 maggio. Si è scelto di programmare la serata osservativa dedicata al corso base a fine maggio, il giorno 30, sperando di avere tempo migliore rispetto alle edizioni precedenti, quando era prevista a fine aprile; si terrà sul Monte Cornua a Sori, con l’utilizzo della strumentazione dell’associazione.

Per motivi assicurativi, il corso è aperto ai soci in regola per l’anno in corso e, per motivi organizzativi, è necessaria l’iscrizione inviando una email alla casella info@astropolaris.it o telefonando al numero 346 2402066.

È possibile regalare l’iscrizione all’associazione e quindi la partecipazione al corso base: in questo caso, verrà fornito un buono regalo personalizzato.

Ass. Ligure Astrofili Polaris APS

L’Associazione Ligure Astrofili Polaris APS è un’associazione di promozione sociale (A.P.S) fondata nel 1994, che riunisce giovani e meno giovani accomunati dall’interesse per l’astronomia e le discipline scientifiche ad essa collegate. È attiva sul territorio ligure e attualmente conta circa 130 soci.

L’obiettivo è contribuire a portare in modo concreto ed accessibile l’astronomia in mezzo alla gente, per favorire la riscoperta del cielo. Organizza iniziative volte a suscitare interessi culturali alla portata di tutti. Info su www.astropolaris.it