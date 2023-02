Corso base di astronomia dell'Associazione Astrofili Polaris

Giovedì 2 marzo prenderà il via il corso base di astronomia della Associazione Astrofili Polaris APS, giunto alla 15ª edizione, finalmente in presenza per tutte le lezioni, nella sede in Salita Superiore della Noce 27 canc, nel quartiere di San Martino a Genova, con ampio parcheggio disponibile, gratuito.

Il corso è aperto a chi in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso; per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione, che può essere fatta via mail alla casella info@astropolaris.it. Per informazioni/iscrizioni é disponibile anche il numero telefonico 3462402066.

Il corso si svolgerà, come di consueto, il giovedì sera dalle 21, a partire dal 2 marzo e l'ultima lezione sarà il 27 aprile; la serata pratica ed osservativa, con l’ausilio dei telescopi, sul Monte Cornua, si terrà il 20 aprile, in corrispondenza della Luna Nuova.

Il corso é adatto a tutti coloro che vogliono iniziare a prendere confidenza con il cielo ed i suoi meravigliosi oggetti, e fornisce le basi per comprenderli e osservarli, con soddisfazione. L’iscrizione al corso può essere anche un regalo gradito a parenti ed amici appassionati del cielo e che vogliono approfondire l’argomento.