Al via il corso AIS Liguria per diventare sommelier

Lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 16, all’Hotel NH Genova Centro (Via Martin Piaggio 11) parte il Corso pomeridiano di Qualificazione Professionale per Sommelier di primo livello dell’Associazione Italiana Sommelier della Liguria della delegazione di Genova.

Il corso, che prosegue fino al 22 aprile 2023, approfondisce in 16 lezioni temi come viticoltura, enologia, tecnica della degustazione, che rappresentano le basi della professionalità del sommelier. Nel corso sono comprese degustazioni guidate, esami gusto-olfattivi e una visita a un’azienda vitivinicola del territorio. «I corsi per sommelier sono il cuore delle attività dell’associazione – sottolinea Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – Per noi la formazione e l’aggiornamento sono essenziali. Negli ultimi anni abbiamo registrato un numero di appassionati sempre più ampio e trasversale, con una crescita di giovani e donne, e speriamo di proseguire in questa direzione».

La prima lezione, in programma lunedì 27 febbraio, approfondisce la figura del sommelier ed è condotta dall’ex presidente nazionale di Ais Antonello Maietta. «Il corso è anche un approfondimento culturale e di conoscenza dei diversi territori per tutti coloro che desiderano arricchire il proprio bagaglio enogastronomico» aggiunge il direttore del corso e delegato di Genova Marco Quaini.

Per informazioni sul corso, calendario completo delle lezioni e iscrizioni: https://www.aisliguria.it/corsi/83-diventa-sommelier-1-livello-genova-2023-pomeridiano.html