Al via i corsi di laboratorio teatrale a Recco

Lunedì 26 Settembre alle 20:30 presso la Sala Polivalente F. Lavoratori a Recco si svolgerà l' incontro di presentazione e avvicinamento per il laboratorio teatrale anno 2022/2023.

Durante l'anno il docente svilupperà i seguenti temi:

Il linguaggio del corpo

La parola e i suoi toni

Conduzione

Parlare in pubblico

Comicità (come mai ridiamo e come si fa a far ridere)

Comunicare con le emozioni

Respirazione diaframmatica ed emissione della voce

Cenni di dizione e storia del teatro

I corsi saranno suddivisi per fasce di età e sono dedicati a chi vuole avvicinarsi al mondo del teatro per la prima volta o a chi lo frequenta già da tempo.

Chi si accosta a questo laboratorio può essere interessato a diventare un attore oppure vuole semplicemente superare la propria timidezza, imparare le tecniche per poter parlare in pubblico con più tranquillità o quelle per poter rendere al meglio ad una interrogazione; insomma chiunque voglia capire cosa comunica il proprio corpo, voglia imparare a padroneggiare la propria voce e a riconoscere e le sue emozioni.

Il corso sarà tenuto da Andrea Carretti.

Per informazioni contattare la Pro Loco Recco APS tramite il numero di WhatsApp 3348754058 oppure via mail a info@prolocorecco.it