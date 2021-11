"Nozioni di base per le escursioni": l'incontro per rendere più sicure le uscite degli appassionati

Andare sui monti dietro Genova è sempre un'emozione in qualsiasi stagione, ma forse non tutti sanno come prepararsi per un'escursione: quale abbigliamento è bene indossare, quali regole di prudenza osservare.

Se ne parlerà mercoledì 24 novembre alle 17 in Valpolcevera, presso la sala della Beata Chiara di Pontedecimo, nell'ambito di un incontro pubblico organizzato dal gruppo Scarponi Ponte X.

L'incontro, dal titolo "Nozioni di base per le escursioni", affronterà diversi temi con differenti relatori.

Graziano Valenti, presidente del gruppo Scarponi, parlerà di "L'escursionismo, il gruppo Scarponi, la Fie". Maria Luisa Cassano, accompagnatrice Aen-Fie, parlerà dell'abbigliamento adeguato alle escursioni, e poi Derio Dessì, vicepresidente Scarponi, e Giacomo Basso, accompagnatore Aen-Fie, parleranno degli accompagnamenti scolastici e attività nelle classi.

Obbligatori green pass, igienizzazione mani, mascherina.