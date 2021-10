Prendila con "Filosofia attiva": i corsi di Nuova Acropoli

Martedì 16 novembre alle ore 18.30 e alle 20.30, Nuova Acropoli Genova, presenta “Incontri di Filosofia Attiva”.

Gli appuntamenti potranno essere seguiti in presenza in corso Torino 48/1 previo controllo green-pass attivo. La partecipazione al corso è gratuita.

Per partecipare, affinchè siano rispettate tutte le disposizioni sanitarie covid, pre-iscriviti inviando una email all’indirizzo: genova@nuovaacropoli.it. Bisogna essere ricontattati e verranno comunicate le modalità di partecipazione.

Maggiori informazioni: WhatsApp - Telegram 377 55.34.351

La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti. Per prendere la vita: “con filosofia”, bisogna conoscerla, capirla e poi applicarla. Pensiero ed azione migliorano come esseri umani, facendo delle persone un motore di cambiamento della nostra società.

L'obiettivo è seminare la conoscenza dove si diffonde l'ignoranza, vivere un ideale quando tutti rinnegano tutto, incoraggiare l'amore lì dove cresce l'odio.

Si potrà riscoprire la filosofia come la naturale attitudine a cercare il senso della vita, a riflettere, a guardare le cose da un altro punto di vista, per vivere meglio con se stesso e con gli altri. Il corso introduttivo, di 12 incontri, ti permette di confrontarsi con idee e valori senza tempo, che da sempre sono strumento di miglioramento per l’individuo e la società.

Si potranno muovere i primi passi con Socrate, Platone, Buddha, Confucio, gli Stoici e tanti altri grandi del pensiero d’oriente e d’occidente, con i loro insegnamenti, oggi più utili ed attuali che mai.

Temi del corso:

1. - La battaglia interiore dell’eroe quotidiano nella saggezza millenaria dell’India

2. - Come affrontare le difficoltà ed il dolore per il Buddhismo

3. - La conquista della consapevolezza di sé secondo gli insegnamenti tibetani

4. - Conosci te stesso accompagnato dal grande Socrate

5. - La formula per una sana convivenza nella società con la guida di Platone

6. - La ricerca della felicità e lo sviluppo delle virtù insieme ad Aristotele

7. - La conquista della libertà interiore grazie agli Stoici

8. - Un po’ più di saggezza con Plotino

9. - La bellezza dell’armonia per Confucio

10. - La consapevolezza del presente attraverso la storia, maestra di vita

11. - Esercizi per migliorare l’attenzione, la memoria e la concentrazione

Mail: genova@nuovaacropoli.it

