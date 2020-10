Si torna a ballare al Caribe Club: 80 corsi in sicurezza

Da lunedì 5 ottobre 2020 ripartono i corsi di ballo latino e non solo della Caribe Academy, la scuola in Corso Italia, vicino ai Giardini Govi, da anni punto di riferimento in Liguria per la danza latina e le serate a ritmo caraibico.

Dopo il duro periodo che ha colpito in modo particolare il settore degli eventi, delle serate e degli spettacoli dal vivo, il Caribe è pronto a ripartire con un ambiente sanificato e nel totale rispetto delle normative anti-Covid19. Lo fa riaprendo le porte di una delle più famose scuole di ballo latino e caraibico e presentando gli oltre 80 corsi di danza, che si potranno svolgere anche in coppia, purché il compagno sia lo stesso per tutto l’anno.

«Nonostante le grandi difficoltà del momento, siamo pronti a ripartire con grande entusiasmo – dichiara Rocco Mariani, titolare del Caribe Club – I nostri corsi di ballo ripartono rispettando tutte le direttive del Coni: a ciascun partecipante verrà misurata la temperatura prima di entrare in pista, inoltre si dovrà presentare l’autocertificazione in cui si attesta di non aver contratto il virus. Durante il corso, ogni allievo avrà la sua porzione di spazio per ballare, indicata sul pavimento con un quadrato, e dovrà scegliere un compagno di ballo che sarà lo stesso per tutto l’anno accademico. Gli insegnanti saranno tutti muniti di mascherina ffp2 e, tra un corso e l’altro, la sala sarà completamente igienizzata».

Latino, tango, country, liscio, kizomba, bachata, flamenco, tribal, swing, reggaeton, zumba, ma anche balli di gruppo, danza del ventre, laboratorio coreografico e gestualità femminile: questi sono soltanto alcuni degli 80 corsi proposti da Caribe Academy. A condurli una trentina di insegnanti e ballerini di livello nazionale e internazionale, che, con grande preparazione e professionalità, ogni anno fanno appassionare al mondo della danza centinaia di allievi.

«Ogni anno il nostro obiettivo è quello di diffondere la danza e la cultura latina – spiega il direttore del Caribe Rocco Mariani – Attraverso grandi maestri, ma soprattutto eccellenti danzatori e professionisti, vogliamo trasmettere al pubblico l’amore per la danza che in tutti questi anni di formazione non è mai cambiato, anzi sempre cresciuto. Abbiamo un calendario molto ampio e vario, pensato per soddisfare un pubblico di ogni età e per consentire alle persone di scegliere ciò che più piace e appassiona».

Le iscrizioni sono aperte alla segreteria del Caribe Club, in Corso Italia 3, oppure telefonicamente al numero 335207103