Corsi di arte antica al Museo Diocesano

I colori accesi dei pigmenti in polvere, la delicatezza dell’oro in foglia, la brillantezza degli inchiostri incanteranno i partecipanti con il corso intensivo di Arte Antica.

Anche questa attività del museo torna pian piano in campo con un corso breve, ma denso di contenuti, in quattro appuntamenti, dedicato alla tecnica artistica della miniatura e all’antica arte della calligrafia medievale.

Come nelle edizioni precedenti, la Maestra d’Arte Francesca Cristini e il Dott. Yuri Zanelli, esperto in calligrafia, vi porteranno indietro nel tempo, per scoprire come si scriveva e si dipingeva nel Medioevo usando le stesse tecniche e i medesimi materiali di un tempo: la pergamena, il calamo, la penna d’oca, gli inchiostri naturali, i pigmenti in polvere e l’albume d’uovo.

Di seguito i corsi che si possono scegliere:

1. Dipingere come gli antichi miniatori - capolettera istoriato

2. Dipingere come gli antichi miniatori - lettere miniate (combo miniatura-calligrafia)

3. La calligrafia medievale

L’appuntamento sarà al venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, nella sala Didattica del Museo Diocesano di Genova, e prevederà il pagamento di una quota di € 170.

Di seguito le date: venerdì 5, 12, 19 e 26 novembre 2021. Termine iscrizione con versamento di caparra mercoledì 3 novembre. Info e prenotazioni 010 2091863 - didattica@museodiocesanogenova.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...