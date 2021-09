Torna la StraWoman, corsa al femminile per festeggiare la fine dell'estate

Il 18 e 19 settembre torna la StraWoman in un'edizione straordinaria per festeggiare la fine dell'estate: in questo fine settimana, contemporaneamente in tutto il mondo, si potrà camminare o correre con la t-shirt ufficiale della StraWoman e condividere una giornata di sport e divertimento.

La partenza, il percorso e la distanza saranno scelti dai partecipanti che potranno condividere i propri chilometri percorsi su Podium, piattaforma online che, al termine dell’evento, stilerà una classifica. Lontani, in perfetta sicurezza, ma uniti per colorare di rosa tutte le città del mondo.

L’iscrizione è a partire da 13 euro e comprende t-shirt tecnica, bag gara, medaglia di partecipazione e gadget. Il race kit verrà recapitato all’indirizzo indicato dai partecipanti in fase d’iscrizione.

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico-aggregativo.

Tutte le informazioni su www.strawoman.it - Tel. 331.4370677.