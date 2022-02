StraWoman: la corsa speciale per l'8 marzo

Indirizzo non disponibile

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, è stata indetta un'edizione speciale della corsa "StraWoman Mother's Day Virtual Edition".

Sabato 5 e domenica 6 marzo, contemporaneamente in tutto il mondo, si potrà camminare o correre con la maglia ufficiale di StraWoman, per celebrare la festa delle donne e le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno raggiunto nel corso del tempo.

Il percorso e la distanza potrà deciderli ogni partecipante: al mare, in montagna, in città, in casa o sul tapis roulant.

Non ci sarà nessun limite territoriale, in quanto si potrà camminare o correre dove e con chi si vorrà, nel rispetto delle normative anti covid.

Si potrà partecipare in autonomia, ma non si sarà soli, perché grazie al Pink kit si potrà condividere la “propria” StraWoman sui social (Facebook e Instagram) con l’hashtag #strawoman e taggando @strawoman.it

La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende t-shirt tecnica, bag gara, medaglia di partecipazione e gadget offerti dai partner dell’evento.

Tutte le informazioni su www.strawoman.it - Facebook.com/strawoman – Tel. 331.4370677.

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

StraWoman® è un concept di Eventi Wow, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento.