16^ Salita alla Guardia: corsa competitiva, libera, camminata e family run

Torna domenica 14 maggio dalla Gaiazza (Ceranesi) la 16^ Salita alla Guardia corsa podistica di 6,6 km nel verde dell’ex guidovia

con arrivo di fronte al Santuario della Madonna della Guardia.

Diversi gli eventi in programma:

1. Corsa competitiva (occorre certificato medico per atletica leggera)

2. Corsa non competitiva libera a tutti

3. Family Run, Camminata, Fitwalking, Nordic Walking

La Salita alla Guardia è un emozione irripetibile per i podisti che infatti avranno la possibilità di immergersi nel verde del Monte Figogna. Un’occasione speciale per trascorrere una giornata all'aria aperta in compagnia di famigliari, amici ed appassionati della corsa e della camminata su un percorso escursionistico riqualificato dal comune di Ceranesi, tracciato che porterà gli atleti ad ammirare i monti e i forti che sovrastano la Valpolcevera. La manifestazione rientra come prova del circuito Gran Prix delle 2 Valli.

Maglia gara per gli arrivati alla corsa Salita alla Guardia. Per gli altri eventi (Non Competitiva, Family Run, Fitwalking, Nordic Walking, Camminata) gadget ricordo.

Tutte le informazioni sul sito della gara: https://salitaallaguardia.blogspot.com