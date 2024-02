“Corpo di Stato” di Marco Baliani apre la nuova stagione di Obiettivo Creatività a Chiavari

Lunaria Teatro torna a fare rotta su Chiavari con una nuova edizione di “Obiettivo Creatività”, progetto promosso in collaborazione con il Comune di Chiavari per la valorizzazione dell’ex chiesa di San Francesco, oggi riconvertita ad auditorium e il cui ammodernamento, nel 2020, era stato realizzato proprio nell’ambito della prima edizione della rassegna.

In attesa di svelare, nel dettaglio, il programma dell’edizione 2024, venerdì 23 febbraio alle ore 21, proprio all’auditorium San Francesco, è in programma una prestigiosa anteprima, “Corpo di stato” di Marco Baliani, che ripercorre le drammatiche vicende che portarono al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro: uno spettacolo entrato nella storia del teatro di narrazione, trasmesso per la prima volta in diretta su Rai 2 il 9 maggio 1998 dai Fori Imperiali di Roma, in occasione del ventennale dalla morte dello statista democristiano.

Daniela Ardini, direttrice artistica di Lunaria Teatro, introduce così la nuova edizione: «Obiettivo Creatività ricomincia presentando, a inaugurare una rassegna di grande successo fin dalla prima edizione del 2019 e fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari, lo spettacolo cult di Marco Baliani che riprende e porta nel passato più recente della nostra Repubblica i temi che affrontò nel Kolhaas, già programmato nella rassegna del 2020. Lo spettacolo vuole stimolare una riflessione personale sui buchi neri del nostro presente con la forza dell’esempio della straordinaria performance di uno dei più grandi autori-attori del teatro di narrazione. Nella serata del 23 febbraio verrà svelato anche il calendario degli eventi fino a maggio 2024».

Aggiunge Silvia Stanig, assessore alla Cultura del Comune di Chiavari «Si rinnova anche quest’anno un appuntamento importante con il teatro e la cultura, capace di far riflettere e generare consapevolezza. Un investimento che segue un percorso tracciato dal mio assessorato per aprire le porte del complesso di Capoborgo, creare occasioni di incontro e conoscenza. È un grandissimo onore avere nuovamente a Chiavari Marco Baliani, indiscusso maestro del teatro di narrazione».

«Riporto in scena Corpo di stato perché i fantasmi devono poter avere pace – spiega l’autore ed attore Marco Baliani –. Non possono essere semplicemente dimenticati. Finché non si scoprirà chi ha ucciso il re Laio, la città di Tebe resterà appestata. Una peste morale, più terribile di quella fisica. Insieme ad Aldo Moro molti sono i fantasmi a cui questo paese non è riuscito a dare vera sepoltura, dai morti della banca dell’Agricoltura, a quelli della stazione di Bologna, a quelli di Ustica e molti altri ancora. Per questo siamo ancora un paese appestato. E per questo occorre continuare a dare voce e respiro al nostro passato prossimo. Con sofferenza, ma non posso che tornare a parlarne».

Marco Baliani è attore, autore e regista: con lo spettacolo Kohlhaas del 1989, proposto anche a Chiavari in una precedente edizione di “Obiettivo Creatività”, ha dato vita al teatro di narrazione, segnando la scena teatrale italiana. Figura eclettica e complessa del teatro italiano contemporaneo, ha sperimentato drammaturgie corali creando spettacoli-evento per molti attori, come Come gocce di una fiumana (premio IDI per la regia), o Antigone delle città, spettacolo di impegno civile sulla strage di Bologna del 2 agosto o, ancora, dirigendo progetti come I Porti del Mediterraneo con attori provenienti da diversi paesi dell’area mediterranea. Parallelamente ha proseguito una personale ricerca nell’ambito della narrazione, realizzando spettacoli come Tracce, Frollo e, appunto, Corpo di Stato.

Prezzi

Spettacoli e percorsi: 5 euro

L’incasso verrà devoluto al Comune di Chiavari per azioni di pubblica utilità.

Info e Prenotazioni

Lunaria Teatro

Tel. +39 010 2477045

Tel. +39 373 7894978

www.lunariateatro.it

info@lunariateatro.it

www.comune.chiavari.ge.it