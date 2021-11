"Corpi Idrici - Sinfonia da una città" in scena al Teatro Nazionale di Genova

Uno spettacolo tra musica e danza, una sinfonia dei corpi idrici di Genova come fiumi, torrenti e rii scritta per sensibilizzare sulla tutela idrogeologica della città a pochi giorni dal decennale della tragica alluvione del 2011 e al termine della Cop26 sul clima di Glasgow. Sabato 13 novembre (ore 21) al Teatro Ivo Chiesa del Teatro Nazionale di Genova va in scena "Corpi idrici - Sinfonia da una città", performance video-musicale che esplora la città di Genova, stretta tra mare e montagne, e il suo rapporto con l'acqua attraverso un'esperienza sonora e artistica. Lo spettacolo è prodotto da Forevergreen.fm in collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ed è il terzultimo appuntamento del cartellone di "Performing Timeless", seconda e multidisciplinare parte della stagione 2021 di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative di Genova.

Dopo la prima a giugno alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, lo spettacolo approda al Teatro Nazionale di Genova, proprio di fronte all'opera di tombamento del Bisagno che ha fortemente impattato sull'assetto idrogeologico della città. «"Corpi idrici - Sinfonia da una città" - raccontano Alessandro Mazzone e Anna Daneri di Forevergreen.fm, rispettivamente direttore e co-direttrice di Electropark - è il racconto di un viaggio tradotto in un itinerario di esplorazione, in cui lo spettatore partecipa e osserva i diversi aspetti dell’acqua, intesa come un elemento in connessione con l’ecosistema ambientale e lo sviluppo del territorio genovese». I corpi acquatici di quest’area, una terra portuale complessa, viva e multiculturale, hanno rappresentato nel corso del tempo un vettore di scambio con altri territori ma anche una fonte di pericolo. «Molti dei torrenti e dei rii della città di Genova - aggiunge Mazzone - sono stati dimenticati o addirittura tombati, causando numerose inondazioni riversatesi in mare e sul territorio urbano. La nostra ricerca per questo spettacolo si è concentrata su questo e lo spettacolo va in scena in un momento particolare sia per Genova, sia per tutto il mondo: da un lato il decennale della tragica alluvione che ha colpito la città del 2011 e dall'altro la fine della Cop26 a Glasgow. Proprio per questo, abbiamo deciso di lanciare un messaggio di partecipazione alla città impostando il prezzo simbolico di un euro al biglietto dello spettacolo».

Biglietti (prezzo speciale 1 euro): https://dice.fm/event/7vdm6-electropark-corpi-idrici-sinfonia-da-una-citt-13th-nov-teatro-nazionale-sala-corte-genova-tickets