Il Coro del Teatro Carlo Felice a Cogoleto

Quando Dal 25/07/2021 al 25/07/2021

Con un concerto intitolato “Viaggio in Europa”, il Coro del Teatro Carlo Felice di Genova diretto da Francesco Aliberti, approda a Cogoleto nell’ambito della rassegna "Cogo Let's go! Un mare di Note".

Il 25 luglio alle ore 21.30 il via con un programma che invita a viaggiare idealmente tra le epoche e le culture europee in un momento in cui viaggiare fisicamente è più difficile ma che richiama anche il tema della pace e dell’importanza dell’Unione Europea.

Gli artisti del Coro, accompagnati al pianoforte da Patrizia Priarone, eseguiranno brani tra gli esempi più alti della musica corale mondiale, come: il “Gloria in excelsis Deo” di Vivaldi, due corali dalla Passione secondo S. Giovanni di Bach e “Fortunae plango vulnera” di Carl Orff.

«Ospitare un evento così prestigioso è motivo di orgoglio per tutti noi - spiega Stefano Damonte, Assessore al Turismo del Comune - sarà una serata davvero unica che sicuramente concittadini e turisti apprezzeranno».

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

