Serata in musica al Boschetto con il Coro Quattro Canti

Il Coro Quattro Canti torna a calcare i palchi della Liguria: venerdì 6 agosto alle ore 21 a Casanova di Rovegno, località Boschetto, l'ensenble si esibirà nell'ambito della "Serata in musica al Boschetto" organizzata dall'associazione "La Casanovese". Per chi volesse, alle 19 è previsto un apericena al costo di 8 euro, mentre il concerto è gratuito. In scaletta, brani pop-rock italiani e stranieri a partire dagli anni '60, arrangiati per coro polifonico.

L’ensemble genovese, al suo diciottesimo anno di attività artistica, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, ripercorre nei suoi concerti e nei suoi spettacoli un lungo pezzo di storia musicale a partire dai fatidici anni ’60 – ’70, quelli nei quali si sono fondate le basi del sound pop-rock che ancora pervade la scena musicale e la vita di tutti.

Brani di cantautori fra i quali De André, De Gregori, Guccini, Tenco, Endrigo, Bertoli, Fossati, Finardi, Battiato, Vasco Rossi, Cohen etc, cover di band di fama mondiale, pezzi melodici e ritmici: questi i temi del repertorio italiano e straniero, una sorta di “musica popolare metropolitana”, filtrata attraverso gli arrangiamenti polifonici scritti appositamente per il coro dal direttore artistico, il Maestro Gianni Martini - chitarrista di Giorgio Gaber dal 1984 al 2003 e musicista tuttora attivo nel panorama nazionale - il quale vanta numerose collaborazioni con nomi prestigiosi del teatro, della cultura e della musica italiana ed è tuttora presidente di Music Line, la scuola di musica da lui fondata nel 1978.