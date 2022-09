Torna il “Cornigliano Bau e Meow Day”, l'evento benefico per cani e gatti meno fortunati

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, domenica 18 settembre dalle 10 alle 20 torna a Villa Bombrini (via Muratori 5) il “Cornigliano Bau e Meow Day”, l'evento benefico per il sostentamento dei cani e dei gatti meno fortunati. Sul posto saranno presenti gli stand dei canili, gattili e rifugi per gli animali in difficoltà, pronti ad accogliere le donazioni, e inoltre mercato dell'handmade di eccellenza, equipe veterinaria disponibile per domande e consigli, punto ristoro, intrattenimento per bambini, dimostrazioni e sfilate. Dalle 15 è inoltre in programma la competizione cinofila amatoriale aperta anche ai cani non di razza, con ricchi premi in palio (iscrizione in loco dalle 11:30 alle 14:30).

