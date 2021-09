Al teatro Sipario Strappato arriva “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame

Sabato 23 ottobre alle 21, presso il teatro Sipario Strappato di Arenzano, via Marconi 165, arriva “Coppia aperta quasi spalancata”, una delle commedie più riuscite di Dario Fo e Franca Rame, incentrata sulla relazione di coppia e la parità tra donna e uomo. A portarla in scena, Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari, per la regia di Matteo Vacca. «È uno spettacolo bellissimo e sempre attuale – dice Sara Damonte, direttore artistico del teatro arenzanese -. Passiamo dal comico al dramma, alla commedia: le nostre stagioni si caratterizzano sempre per una commistione di generi e una vastità di proposte artistiche, è bello poter dare voce all’arte in tutte le sue forme».

I protagonisti di questa frizzante commedia si trovano alle prese con un matrimonio in crisi e ovviamente hanno ricette molto diverse per cercare di superare le loro incomprensioni. Dialoghi serrati, colpi di scena, ipocrisie borghesi da smascherare, bugie da difendere strenuamente, sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano questa commedia.

Un testo arrivato alle soglie dei quarant’anni (prima rappresentazione 1983), eppure ancora attualissimo nella sua tematica principale: la relazione di coppia e la parità tra donna e uomo. Infatti, ancora oggi, poco sembra essere cambiato. Si finge una parità, una normalità, ma le conquiste delle donne e il rapporto con l’altro sono sempre al limite. Infatti la “coppia aperta” è in realtà un'invenzione del marito della nostra protagonista, per giustificare le sue infedeltà di immaturo vanaglorioso Don Giovanni (con comico strazio della moglie ridotta a maldestri tentativi di suicidio). Ovviamente tutto va bene, o quasi, se di questa libertà ne fruisce il maschio, ma cosa succede quando anche la donna, superate le iniziali ritrosie, decide di prendersi la sua parte di libertà trovandosi un altro: bello, intelligente, docente universitario, ricercatore nucleare, e per di più innamorato di lei?

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

