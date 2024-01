La Coppa Davis arriva a Genova: la preziosa “Insalatiera” esposta a Palazzo Tursi

La Coppa Davis arriva a Genova con un programma di eventi dedicati al grande tennis, nell’ambito di Genova 2024 Capitale europea dello Sport. Un incontro importante, quello tra la città e la Coppa, fortemente voluto dal Comune di Genova e dal Comitato ligure della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Amanti del tennis, sportivi in generale, cittadini e turisti potranno entrare a contatto con la preziosissima “Insalatiera”, inseguita dal Tennis azzurro per 47 anni dopo il primo storico successo in Cile. La Coppa Davis sarà esposta nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi e potrà essere visitata dal pubblico sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 (dalle 9 alle 19) e martedì 30 gennaio (dalle 9 alle 12).

Venerdì 26 gennaio, alle 17, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione alla presenza delle autorità istituzionali e sportive. Presenti: l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi, il vicepresidente vicario nazionale Fitp Gianni Milan, il presidente regionale Fitp Liguria Andrea Fossati.

Ospiti d’onore due “legends”: Enzo Vattuone e Diego Nargiso. Il primo, rinominato il “Vichingo di Pegli”, è stato uno dei mostri sacri del doppio in Italia. Ha iniziato a vestire la maglia della azzurra fin dai 15 anni. Ha giocato la Coppa del Re, il campionato europeo di tennis per nazioni, e ha un palmares ricco di successi azzurri e internazionali. Nargiso ha giocato la storica finale di Coppa Davis nel 1998 e il suo nome è inciso sulla Insalatiera (all’epoca questo onore era concesso a tutti i finalisti) dove oggi con grande orgoglio sono stati inseriti quelli di Sinner, Arnaldi, Musetti, Sonego e Bolelli. In arrivo anche Simone Tartarini, allenatore ligure che è storico coach di Lorenzo Musetti. Nel corso della cerimonia saranno trasmesse immagini storiche della Coppa Davis a Genova: quella del 2009 con l’avversario di lusso Roger Federer, quella del 2018 contro la Francia e quella vinta a Malaga pochi mesi fa. Presenti anche la consigliera federale Roberta Righetto e tutti i consiglieri del Comitato ligure nonché i delegati provinciali. Ci saranno anche i dirigenti dei Comitati organizzatori che hanno “portato” la Davis in Liguria.

Un altro momento emozionante è fissato per sabato alle 17. Il cortile di Palazzo Tursi si trasformerà in un campo da tennis per accogliere Matteo Arnaldi, eroe ligure della Coppa Davis vinta dall’Italia. Il tennista sanremese, reduce dagli Australian Open, sarà l’ospite d’onore a Genova. Al suo fianco Diego Nargiso. Il nome di entrambi è scritto sull’insalatiera e loro scambieranno alcuni palleggi nel cortile di Tursi con i giovani delle scuole tennis liguri.

Giornate di Festa per il tennis ligure che si ritroverà anche domenica, alle 18, nel Salone di Rappresentanza di Tursi per la tradizionale Festa dei Circoli della Fitp Liguria. Al cospetto della Coppa Davis saranno premiati Atleti e Circoli che si sono distinti nel 2023 con significativi risultati in ambito regionale e nazionale.

«Siamo orgogliosi di ospitare la Coppa Davis a Genova – conferma Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova – e regalare a genovesi e turisti l’opportunità di vedere da vicino un trofeo che è nella storia dello sport mondiale. Dopo l’inaugurazione della Mostra delle Società Centenarie promossa dal Coni, con la recente visita del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, l’arrivo della Davis è un altro momento di grande visibilità nazionale per Genova 2024. I visitatori potranno ammirare un trofeo che, oltre all’inestimabile valore sportivo, racchiude in sé anche un profondo legame storico con la nostra città nato nel lontano 1928, consolidatosi con le altre 7 edizioni giocate a Genova e tutt’ora in essere con la presenza di due giocatori in squadra, portacolori dei nostri Tennis Club».

«Un’occasione unica per essere davvero partecipi di un successo che non è stato soltanto di noi tennisti – spiega Andrea Fossati, presidente Fitp Liguria – ma di tutti gli italiani, sportivi e non. La Coppa farà il Giro d’Italia e non poteva che essere Genova, Capitale europea dello sport per il 2024, una delle primissime tappe. Una occasione speciale per tutto il nostro movimento che vivrà giornate di festa. Avremo l’onore di avere con noi grandi campioni di ieri e di oggi. Ringrazio tutti coloro che saranno al nostro fianco in questa splendida occasione per Genova Capitale Europea dello Sport».

Genova e la Coppa Davis, un feeling speciale nato nel lontano 1928. Nove incontri, sette vittorie, due sole sconfitte, nel 2009 contro la Svizzera di “Sua Maestà” Roger Federer e nove anni dopo contro la Francia, poi finalista sconfitta solo dalla Croazia. Questo il bilancio, più che positivo, delle sfide disputate dalla nostra nazionale all’ombra della Lanterna. La prima, nel 1928 appunto, contro la fortissima Australia. L’ultima contro la Francia, nel 2018, è stata l’ultima edizione della competizione organizzata con il vecchio format. Genova e la Liguria portafortuna in Davis, anche e soprattutto ricordando la vittoria a Sanremo nell’ottobre 1982 contro la Corea del Sud.