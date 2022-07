All'Ipercoop L'Aquilone arriva "Coop cooking", il talent show con Simone Finetti

Sabato 9 e domenica 10 luglio l’Ipercoop L’Aquilone di Genova ospiterà una tappa di “Coop Cooking: cuochi per un giorno”, il talent show a tema culinario promosso da Coop. A giudicare i partecipanti lo chef Simone Finetti. Si tratta di una sfida ai fornelli tra due coppie di cuochi amatoriali che, dotati di paniere e maglietta “Cuoco per un giorno”, avranno 15 minuti per fare la spesa, rigorosamente a base di prodotti Coop, per poi sfidarsi ai fornelli nelle postazioni di cucina, preparando in mezz’ora un piatto a tema.

Filo conduttore di Coop Cooking è la scelta di un cibo buono, sano, veloce da preparare e senza sprechi, ma ogni gara avrà un suo tema per scatenare la fantasia dei partecipanti. A scegliere il tema e decretare i vincitori sarà lo chef Simone Finetti, tra i protagonisti di MasterChef e MasterChef All Stars, diplomato alla scuola di alta cucina Alma di Gualtiero Marchesi, conduttore del programma “Detto Fatto” e del format Instagram “Chef Adventure”.

Per partecipare alla gara, bisogna iscriversi tramite il sito www.e-coop.it/partecipiamo, il nuovo portale che illustra tante opportunità per il tempo libero rivolte ai Soci Coop: dalle escursioni di “Coop Outdoor” alle visite esclusive ai luoghi di cultura più noti con “Di arte in arte”.