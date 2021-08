"Strazio & Delizia" tratto da Carlo Goldoni al forte di Santa Tecla

I Conviviali tornano a praticare Carlo Goldoni, ancora una volta con uno spettacolo itinerante che raccoglie alcune scene, tra le più divertenti, tratte dalle commedie dell’apprezzato autore italiano. In scena al forte Santa Tecla di Genova dal 3 al 5 settembre alle ore 18,30, 19 e 19,30.

Goldoni nelle sue opere ritrasse il mondo che lo circondava, proponendo sulla scena situazioni quotidiane: i nobili in decadenza e la loro tracotanza, le famiglie borghesi con i loro problemi e soprattutto la vita delle donne. Sulla scena personaggi reali e passionali, si affrontano e si scontrano con naturalezza quasi feroce. La figura femminile è protagonista del suo tempo, parla e agisce anche più degli uomini, assume per la prima volta i tratti di una figura moderna.

Si ride, ci si diverte, dietro l'incalzante ritmo delle scene, delle battute, degli equivoci, ma non si dimentichi alla fine l'ammonimento di Goldoni, valido allora come ora: non ci si consideri al sicuro perché nessuno è esente dal rischio di trasformarsi in caricatura di se stesso, in macchietta, in meschino burattino animato da squallide passioni, da quei falsi desideri che ci allontanano inesorabilmente dall'essenza del vero.

