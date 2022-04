“Transizione energetica al buio?” il convegno della Regione sulla crisi energetica

Si terrà lunedì 11 aprile, a partire dalle ore 10, presso il Palazzo della Borsa di Genova, il convegno “Transizione energetica al buio?”, appuntamento di dialogo e confronto con cui l’assessorato allo sviluppo economico di Regione Liguria vuole accendere un faro sulla genesi tecnica e geopolitica che ha generato l’attuale crisi energetica, cercando, con esperti del settore, di capire quali strumenti di mitigazione possano rivelarsi necessari per limitarne gli effetti.

“La corrente impennata dei prezzi rischia di destabilizzare ancor più il quadro economico, per molti versi già indebolito da anni difficili e ci impone urgente realismo – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, organizzatore dell’evento – L’intento del convegno è quello di rispondere a queste necessità con pragmaticità, focalizzando anche l’attenzione al mondo dell’efficientamento energetico e della generazione di energia rinnovabile e diffusa. In particolare, la Liguria è stata tra le prime regioni a dotarsi di una legge ad hoc sulle comunità energetiche, uno strumento di sinergia pubblico-privato che consentirà nel prossimo futuro di compiere un passo importante, non solo per l’ambiente, ma anche per le tasche di condomini, famiglie, imprese e comuni, che potranno autoprodurre e autoconsumare collettivamente energia”.

Ai saluti istituzionali iniziali, seguiranno due tavole rotonde. Alla prima, intitolata “Scenario globale e possibili evoluzioni”, parteciperanno il senatore della Repubblica Italiana Paolo Arrigoni, il Ceo di Iren Gianni Vittorio Armani, il presidente di Energia Libera, Axpo Group Italia e GES srl Salvatore Pinto e il Ceo di KeytoEnergy Orazio Privitera.

Alla seconda, “Comunità energetiche: ruolo e opportunità nella nuova programmazione Fesr”, interverranno l’esperto in diritto tributario Pietro Bracco di “AndPartners Tax and Law Firm”, il direttore del dipartimento dello Sviluppo economico di Regione Liguria Gabriella Drago, Lorenzo Parola avvocato in “Herbert, Smith & Freehills”, Mattia Petrillo associated partner “EY Energy Legal Department” e il Ceo di Byom Massimiliano Salvi.

Prima della chiusura dei lavori da parte dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, verrà dato spazio ai suggerimenti e alle domande pervenute durante il dibattito (qui il link: https://bit.ly/3ufXXgt).

Il convegno, realizzato nell’ambito del programma Por Fesr 2014-2020 in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, verrà trasmesso in diretta sulla pagina You Tube di Regione Liguria.