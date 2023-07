'Contubike', iniziativa sportiva per bambini all'Istituto Contubernio d’Albertis

Giovedì 27 luglio 2023, alle ore 9:30 presso la scuola Contubernio-centro estivo di via Amarena, sarà presentato il progetto "Contubike-bike-school", organizzato dall'Istituto Scolastico grazie alla collaborazione con l'Asd Il Bosco Outdoor e con l'Autoscuola Dec di Corso Torino.

Gli obiettivi del progetto

promuovere fra i bambini l'utilizzo della bicicletta-MTB, a sviluppare capacità coordinative e condizionali di bambini e ragazzi, a scoprire le loro abilità, che potranno essere utili per più sport;

promuovere e affermare la cultura dell'utilizzo della bicicletta in totale sicurezza nel rispetto dell'ambiente e del Codice della Strada;

dare l’opportunità ai bambini di intraprendere uno sport sano che si svolge all’aria aperta, che permette di conoscere sé stessi e i bellissimi paesaggi della nostra Liguria;

valorizzare il territorio mediante la proposta della Mountain Bike (e più in generale di tutte le discipline dell’outdoor) per la promozione e la difesa del territorio stesso e nello specifico per cercare di recuperare, riqualificare e rendere di facile accesso l'area del Bosco dei Frati/Madonna del Monte con interventi di manutenzione concordata con il Municipio Bassa Val Bisagno, il Comune di Genova e la proprietà dell'area e di creare una Scuola MTB in collaborazione con la Scuola Contubernio di Via Amarena 11.

Potranno partecipare alla giornata 'bike' di giovedì 27 luglio tutti i bambini del centro estivo nati negli anni 2016 e 2017, ma anche i bambini non iscritti al Centro che volessero provare ad andare in bicicletta e a fare insieme una bella passeggiata sopra Genova.Il programma della giornata del 27 luglio. Maggiori informazioni: telefono 010.503.306; mail: segreteriascuola@contuberniodalbertis.it; facebook: https://facebook.com/contubernio.

Il programma della giornata

ore 9.30: incontro di tutti i bambini (e biciclette) con le Maestre e con gli Istruttori dell'Associazione Il Bosco Outdoor

ore 10.00: presentazione del progetto con intervento dell'assessore regionale allo sport Simona Ferro. Appuntamento sul grande terrazzo della scuola, per bambini e genitori interessati, con presenza degli organizzatori, del direttore del Contubernio Gianluigi Magaglio e dei rappresentanti della Polizia Municipale. Fotografie ricordo

ore 10.15/10.45: saluto da parte dell'assessore Ferro ai bambini. Prove dei bambini su biciclette e balance bikes con istruttori qualificati e principi e regole di educazione stradale su circuito appositamente predisposto

ore 10.45: partenza dei bambini e delle maestre per una passeggiata verso il Santuario della Madonna del Monte/Bosco dei Frati e aree verdi intorno. Arrivo previsto ore 11.15.

A seguire giochi all'aria aperta e pranzo al sacco; rientro a Scuola previsto nel primo pomeriggio.

Gli zainetti, più vari gadgets, verranno regalati dall'Associazione Asd Il Bosco Outdoor e il pranzo per i bimbi (panini, frutta) verrà preparato dalle cuoche della scuola e riposto in tali zainetti, insieme a una bottiglietta d'acqua. A sorpresa, al momento opportuno, anguria fresca per tutti. I bambini avranno tutti il cappellino verde della Scuola Contubernio, una maglietta bianca e scarpe da ginnastica, senza lacci e una borraccia personale (con nome e cognome). Chi avesse un casco da bicicletta è pregato di portarlo, scrivendoci sopra nome e cognome (il casco verrà lasciato a scuola e recuperato al rientro dalla gita).

"I genitori o accompagnatori maggiorenni - spiegano dalla scuola - sono caldamente invitati a partecipare all'intero evento insieme ai propri bimbi senza alcun costo a carico, per divertirsi insieme e scoprire le tante novità per il prossimo anno scolastico 2023/24 (Corsi Bike-School al Contubernio con Istruttori qualificati per tutti i bambini 4/11 a partire da martedì 3 Ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.30). Per la giornata di giovedì 27/07 verrà richiesta la compilazione da parte dei genitori di un modulo di autorizzazione da portare, stampata e compilata in ogni sua parte, entro la mattina stessa dell'evento".

Il Centro Estivo al Contubernio proseguirà sino a venerdì 28 luglio compreso e riprenderà per tutti i bambini (1/14 anni, divisi per fasce di età) da lunedì 21 agosto sino all'inizio della scuola (orario Centro Estivo 7.15/17.30, cucina interna, quote settimanali e anche giornaliere, Voucher Centri Estivi FILSE).

"Ricordiamo - sottolinea il direttore Gianluigi Magaglio - che a partire dal mese di ottobre 2023, presso la scuola Contubernio partirà il corso di 'Bike School' in collaborazione con l'Asd Il Bosco Outdoor' per tutti i bambini e le bambine interessante, a partire dai 4 anni. Si terrà tutti i martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16:30, info al numero 010.503.306".