"Progetto Controregole – Inventiamo Giochi di Rispetto": l'evento conclusivo a Pra'

Per mesi hanno affrontato il tema dello sport inclusivo da ogni angolazione, per dare vita a nuovi giochi “di rispetto”, praticabili da tutti. Ora sono pronti per mostrarli “al mondo”, con un evento conclusivo in presenza, coperto da una diretta social integrale.

Sono i 120 ragazzi e ragazze delle sei classi coinvolte dal Progetto Controregole – Inventiamo Giochi di Rispetto, ideato e condotto dall'APS La Giostra della Fantasia ASD in collaborazione con l’omonima cooperativa e sostenuto da Fondazione Vodafone.

Appuntamento per venerdì 28 maggio, presso la Pista di Atletica della Fascia di Rispetto di Genova Pra', dove si terrà l'evento conclusivo, alla presenza di Fondazione Vodafone e dei partner (gli Istituti Comprensivi Pra e Voltri 1, Baskin Genova, Comitato Italiano Paralimpico sezione Liguria) e di rappresentanti istituzionali tra cui l’Assessore regionale alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili e Scuola, Università e Formazione dott.ssa Ilaria Cavo, il Coordinatore Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria prof. Pierpaolo Varaldo, il Presidente del Municipio VII Ponente sig. Claudio Chiarotti, dell’associazionismo e del terzo settore del territorio. Al centro della mattinata, la dimostrazione pratica dei sei sport inventati: dal Buioling (2 E - Villa Ratto) alla Palla in pugno (2B – Assarotti), passando per Staff-in (1 E - Ansaldo Mele), Football-in (2 F- Ansaldo), Bomb-All-Tack (2 C – Ansaldo) e All - in - Double (2 B – Ansaldo).

«È sempre emozionante vedere come i ragazzi sanno esprimere sensibilità, creatività e capacità quando si affrontano con loro temi importanti con autenticità e con interesse al loro punto di vista. – spiega Michele Calloni, presidente dell'APS La Giostra della Fantasia ASD -. Giungiamo alla fine di un percorso bellissimo, dove i ragazzi sono entrati pienamente nello spirito del progetto, arrivando a creare sei sport che possono avere grandi potenzialità di sviluppo nell’ambito dello sport inclusivo e aumentarne concretamente la diffusione. L’appuntamento di venerdì sarà la conclusione di un percorso interno alle scuole, ma speriamo l’inizio di una nuova consapevolezza che diventi ricchezza per il territorio».

Il programma della giornata

ore 9 saluti istituzionali e presentazione del progetto

ore 9.30 parata giostrolimpica dei ragazzi che presentano ai giurati gli sport di rispetto ideati

ore 10 competizioni tra le classi

ore 12 premiazione

È prevista la diretta fb della manifestazione sulla pagina Facebook della Giostra della Fantasia (@lagiostradellafantasia) in modo da permettere alle famiglie e a tutti gli interessati di seguirla (pubblico non ammesso, i giornalisti sono invece invitati a partecipare). La realizzazione dell’evento sarà soggetta alle normative vigenti al 28 maggio. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato.

Il progetto Controregole – Inventiamo giochi di rispetto

Rispondere al bisogno di più “sport per tutti”, ripensando le regole di alcune pratiche sportive, per assicurare la compresenza di agonismo e inclusione sociale, in un percorso che ha coinvolto gli alunni di due di istituti scolastici secondari di primo grado di Genova Pra' e Genova Voltri. È in sintesi il progetto Controregole – Inventiamo Giochi di Rispetto, ideato e condotto dall'APS La Giostra della Fantasia ASD, da oltre vent'anni impegnata in interventi di educazione sportiva promosso e sostenuto da Fondazione Vodafone.

Il progetto è cominciato a febbraio e ha visto due fasi. Nella prima alcuni istruttori sportivi dell'associazione e personale educativo dell'omonima cooperativa si sono confrontati con i docenti delle scuole interessate (Istituto Comprensivo Voltri 1 e Istituto Comprensivo Pra') per condividere e costruire assieme la progettualità degli interventi. Nella seconda fase, i protagonisti sono gli stessi alunni che, guidati da educatori ed istruttori esperti, hanno prima appreso e sperimentato alcuni modelli inclusivi di sport, come il Baskin e l'attività paralimpica, per poi arrivare a definire nuove regole per uno sport più inclusivo, a vantaggio delle diversità di ciascuno. Sono nati così sei nuovi sport, da venerdì 28 maggio a disposizione della collettività.