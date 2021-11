Contrasto in teatro: tributo ai Pooh

In questa "prima" teatrale, i Contrasto ripercorrerano la storia dei Pooh dagli albori beat degli anni 60, passando per il progressive degli anni '70, e così via fino alla chiusura della loro incredibile carriera nel 2016.

Due ore o poco più di buona musica per omaggiare uno delle band che ha segnato in maniera indelebile la storia della musica italiana.

