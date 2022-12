Un container pieno di doni e dolci per i bambini con Hapag Lloyd e Il Porto dei piccoli

A Genova è in arrivo un grande container pieno di doni e dolci. Sabato 3 dicembre, presso il Terminal GPT del Porto di Genova, in via dell’ex Idroscalo, Hapag Lloyd, compagnia marittima, e Il Porto dei piccoli organizzano una grande festa per i bambini delle scuole e delle case di accoglienza dove opera l’associazione, come le case della Croce Rossa Italiana e del CEIS - Centro di Solidarietà di Genova ONLUS.

Ad accogliere i bambini, in un pomeriggio di festa e allegria, ci saranno gli specialisti del Porto dei piccoli, i volontari della Croce Rossa, i cani della SICS – Scuola Italiana di Salvataggio e anche Babbo Natale, che tirerà fuori dal container di Hapag Lloyd dolci e regali per tutti.

Tante le attività previste:

- L’ambulatorio dei pupazzi a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa;

- Atelier del riciclo natalizio;

- Impariamo i mestieri del porto;

- Incontriamo i nostri amici della Scuola Italiana Cani di Salvataggio;

- Un container di musica.

Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta a tutti i bambini, con il contributo di Pesto per Amore, azienda genovese produttrice di pesto e prodotti tipici, che ha scelto di sostenere Il Porto dei Piccoli e le sue attività.

Evento privato, accessibile solo ai bambini invitati.

Per maggiori informazioni sulle attività de Il Porto dei piccoli:

info@ilportodeipiccoli.org

010 8593458

39 3423476908