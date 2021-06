"La Congiura del Fiesco a Genova", lo spettacolo estivo del Teatro Nazionale di Genova, debutta in piazza San Lorenzo

Indirizzo non disponibile

Sabato 19 giugno alle 21.30 in piazza San Lorenzo debutterà "La congiura del Fiesco a Genova". Il nuovo spettacolo dell’estate, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, è ad ingresso gratuito e si può prenotare su teatronazionalegenova.it.

Giustizia, libertà, passione, vendetta, sono questi i grandi temi di La congiura del Fiesco a Genova, un dramma storico del grande drammaturgo Friedrich Schiller, pressoché inedito in Italia.

È una Genova splendida e rinascimentale la grande protagonista della storia che riporta il sanguinoso agguato avvenuto nel gennaio del 1547, quando Gianluigi Fieschi guidò una congiura in nome della libertà repubblicana contro il vecchio principe ammiraglio Andrea Doria e gli abusi perpetrati da suo nipote Giannettino. Il Teatro Nazionale di Genova riporterà in vita quei personaggi immortalati nella storia e nella toponomastica della città e lo farà nel cuore del suo centro storico, nei luoghi in cui tutto ciò avvenne, ai piedi della magnifica cattedrale di San Lorenzo.

Lo spettacolo con la regia di Carlo Sciaccaluga e le scene e i costumi di Anna Varaldo vede in scena Simone Toni, Andrea Nicolini, Roberto Serpi, Aldo Ottobrino, Irene Villa, Barbara Giordano, Francesco Sferrazza Papa, Marco Grossi, Silvia Biancalana, Maurizio Bousso, Melania Genna, Chiara Vitiello.



Per informazioni è attivo il numero 010 5342400 dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.