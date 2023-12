Corteo storico e Confeugo di Chiavari organizzato dall’Associazione “O Castello”

Prezzo non disponibile

Domenica 17 dicembre andrà in scena la 32^ edizione del Confeugo della Città di Chiavari organizzato dall’Associazione “O Castello”, patrocinato dal Comune di Chiavari. Una cerimonia diventata ormai una tradizione che prevede il corteo lungo le vie del Centro Storico (dalle 15) con arrivo in Piazza N.S dell’Orto con il consueto falò alla pianta di alloro, per buon auspicio.

foto: fb@comune.chiavari