Conferenza "I valori dell’Occidente esistono ancora?" di Domus Cultura

In considerazione del pressoché totale rovesciamento dei valori della civiltà occidentale a cui ormai da molto tempo assistiamo con sgomento, Domus Cultura ha deciso di fare il punto della situazione per capire se dobbiamo continuare a subire oppure se è finalmente venuto il momento di reagire. È questo l’importante tema che verrà sviluppato nel corso di un convegno che avrà luogo giovedì 15 dicembre alle ore 17 presso la Sala Conferenze dell’associazione genovese situata in Via Chiossone, 6 interno 4. Sarà il presidente Rodolfo Vivaldi a introdurre l’argomento e a discuterne con gli storici Daniele Biello e Alberto Rosselli, con gli interventi del Prof. Claudio Eva e del vice presidente del Consiglio Comunale Federico Bertorello.

A seguire della conferenza saranno presentate le attività e il nuovo numero di CulturaIdentità, associazione fondata dall'attore e editore Edoardo Sylos Labini che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell’Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, concludendo con un brindisi di Auguri.

La cittadinanza è invitata.