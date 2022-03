"Da Moro a Rossa, il sacrificio di cittadini e servitori dello Stato": l'incontro al centro civico di Cornigliano

Doppio appuntamento questa settimana per la rassegna organizzata dalla Fondazione Diesse a chiusura del centenario dalla fondazione del Partito Comunista d’Italia.

Al Centro Civico di Cornigliano (viale Narisano, 14), mercoledì 16 marzo, si ricordano gli Anni di Piombo, ricordando il sacrificio di cittadini e servitori dello Stato e il contributo del movimento operaio alla sconfitta del terrorismo.

“Da Moro a Rossa, il sacrificio di cittadini e servitori dello Stato. Il contributo del movimento operaio alla sconfitta del terrorismo” inizia alle 17 ed è a ingresso gratuito riservato a chi ha il green pass rafforzato.

Intervengono: Carlo Castellano, già manager industriale, membro del Comitato Centrale del Pci, che subì un attentato dalle Brigate Rosse; Francesco Cozzi, ex magistrato; Leila Maiocco, portavoce e coordinatrice del comitato “Donne di Cornigliano”; Mauro Passalacqua, già segretario Cgil di Genova; Alfonso Pittaluga, segreteria regionale Uil Liguria. Modera Mario Margini della Fondazione Diesse.

Venerdì 18 marzo alle 20:30 al Cinema Cabannun di Campomorone (giardini Dossetti), proiezione del docu-film di Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli “Giotto - Il novecento proletario di Giordano Bruschi”. Il film è già stato proiettato in 14 occasioni tra Genova, Milano, Torino, Rimini e in diverse scuole, tra cui il liceo Gobetti, dove ha studiato Giordano Bruschi. Dopo la pausa legata all’emergenza Covid, “Giotto” riprende il suo tour nelle sale con questa presentazione.

Il documentario vuole restituire, tramite il racconto diretto del protagonista (classe 1925), alcune vicende storiche di Resistenza e lotta sociale.

Dalla partecipazione alla Resistenza come staffetta partigiana ai moti dei 30 giugno 1960, dalla battaglia operaia per l’autogestione della San Giorgio del 1950, allo sciopero dei quaranta giorni organizzato dai marittimi nel 1959, fino alla sua attività come politico e sindacalista genovese.

L’urgenza del lavoro nasce dalla necessità di raccogliere il racconto di uno degli ultimi testimoni di alcune fasi storiche tra le più significative di Genova nel Novecento e insignito lo scorso anno con il Grifo d’Oro - massima onorificenza assegnata alle personalità che hanno reso onore alla città di Genova.

L’intervista a Giordano/Giotto è stata realizzata all’interno dello stabilimento Ansaldo Energia di Genova mentre rievoca le tante battaglie per l’emancipazione dei lavoratori che lo hanno impegnato negli anni; fanno da contrappunto immagini del protagonista realizzate oggi nei suoi luoghi della memoria.

Completano il lavoro materiali dall’archivio personale di Giordano Bruschi e da fonti istituzionali come gli Archivi della Fondazione Ansaldo, della Camera del Lavoro Genova, della Cgil Nazionale Roma, di Anpi Genova e Liguria, Anpi Ansaldo Energia, Anpi Sestri Ponente, dell’Istituto Storico delle Resistenza della Liguria, dell’Istituto Gramsci di Roma, dell’Istituto Storico della Resistenza di Torino, dell’Archivio storico della Camera dei Deputati, Archivio Storico Foto Omnia di Ugo Borsatti ora della Fondazione CR Trieste, dell’Archivio storico de Il Secolo XIX, Fratelli Frilli Editori e della Biblioteca Civica Berio di Genova

La rassegna con cui la Fondazione Diesse intende ricordare il ruolo e le vicende dei comunisti genovesi, andrà avanti sino al 13 aprile con un ricco programma fatto di tre mostre e 18 eventi.

Prossimi eventi

Martedì 22 marzo ore 14:30

Palazzo Tursi, Salone di rappresentanza, via Garibaldi 9

Ricordo di Pietro Gambolato

Operaio, dirigente di partito, amministratore, parlamentare e difensore civico: una vita per i genovesi.

Mercoledì 23 marzo ore 17

Arci Tinacci di Sestri Ponente, via Vigna 61 r

Conferenza

La crescita e le trasformazioni industriali a Genova negli anni del Pci

24 marzo ore 17

Circolo Rinascita di Voltri, via Cialdini 15r

Conferenza

LE SVOLTE DI UNA VOLTA

La città e i governi di sinistra

25 marzo ore 21

Circolo sportivo Mariscotti, via Cocito 3

Presentazione del libro

LUCIO MAGRI NON POST-COMUNISTA, MA NEO-COMUNISTA

La rassegna ha il patrocinio di: Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Scolastico Regionale, Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo, Palazzo Ducale.

Ed è realizzata con il contributo di Boero, Coop Liguria, Fincantieri, Genova Industrie Navali, Giglio Bagnara, Novi.

La Fondazione

La Fondazione Diesse, con sede a Genova, è un ente che ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le fonti provenienti da e inerenti la storia del Pci, Pds, Ds e del Movimento operaio genovese.

La Fondazione ha come finalità la promozione di attività per lo studio, la ricerca, la formazione, l’innovazione della politica e di iniziative per promuovere e sostenere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra riformista italiana ed europea, oltre a raccogliere e custodire nel suo archivio storico testimonianze e documenti legati a questa storia, a Genova e in Liguria. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Per ulteriori informazioni: www.fondazionediesse.it; info@fondazionediesse.it