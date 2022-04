Conferenza dedicata "Alla terra": problemi, proposte e soluzioni per il mondo che soffre

Nuova Acropoli Genova, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra indetta dall’Onu, il 22 aprile, agendo nella maniera che la caratterizza, unendo Filosofia, Cultura e Volontariato: pensieri, parole e azioni rivolte a rendere il mondo un luogo migliore. Organizza la conferenza "Alla Terra!" con problemi, proposte e soluzioni per il mondo che soffre.

Appuntamento venerdì 22 alle ore 17 presso la sala dei Chierici della Biblioteca Berio in via Del Seminario 16

Per partecipare è necessario essere in possesso del green pass e fare la prenotazione

obbligatoria al seguente link: https://www.bibliotechedigenova.it/berio nella sezione Eventi

L’inquinamento dilagante, i cambiamenti climatici, le differenze economiche e sociali, ed altri scellerati comportamenti dell’Uomo, mettono a dura prova la tenuta dei sistemi naturali e la loro biodiversità.

Tutti concordano nell’affermare che il nostro pianeta si trova di fronte ad una crisi che può diventare irreversibile. Con questa consapevolezza, è importante che ognuno di noi faccia la sua parte, partendo da piccoli gesti quotidiani che sommati tutti insieme possono essere la causa di un vero cambiamento. La conferenza, realizzata in occasione dalla Giornata Mondiale della Terra, propone di offrire un piccolo contributo di sensibilizzazione all’importante tematica.

I relatori sono:

Dott. Giacomo Rosa Università di Genova,

Dott. Luciano Gandini, Dirigente Responsabile relazioni Esterne del Gruppo Amiu,

Sig. Paolo Di Rosa, Presidente di Nuova Acropoli Genova.

Moderatrice Sig.ra Lo Giudice Maria Rosa

Una riflessione condivisa, accompagnata dal piacere di darsi da fare per un cambiamento concreto, possono forse stimolare la messa in discussione di quanto ci appare normale nella nostra quotidianità ma forse tanto naturale non é, né per noi né per l’ambiente nel quale siamo inseriti. Certo gli eventi di pochi giorni possono sembrare simbolici rispetto a quanto sarebbe necessario, ma le trasformazioni culturali, soprattutto quelle in positivo, soffrono la complice indifferenza, mentre poggiano sull’ impegno perseverante e sulla convinzione di chi sceglie di esserne parte.

La terra e il suo benessere, in realtà un argomento che è sempre stato centrale nell’azione sociale e continuativa promossa da Nuova Acropoli. Attraverso una formazione culturale dal risvolto concreto, i volontari risvegliano il proprio sentimento di appartenenza alla collettività ed al pianeta che ci ospita e conducono azioni costanti per garantirne il miglioramento. Sono diverse le aree verdi adottate dall’organizzazione, le pulizie ecologiche, le opere di riqualificazione urbanistica e naturalistica collezionate nel corso degli anni, in Italia già dagli ‘80.