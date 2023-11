Conferenza spettacolo sulla vita avventurosa di uno dei padri delle scienze naturali

Mercoledì 8 novembre gli Amici dell’Acquario ci portano a conoscere Alfred Russel Wallace, uno dei più grandi naturalisti del XIX secolo.

A 200 anni dalla nascita, Alfonso Lucifredi, naturalista, giornalista scientifico e scrittore, racconterà, con uno spettacolo che unisce natura e storia della scienza, la vita movimentata e affascinante di Alfred Russel Wallace: un bellissimo spaccato della storia delle scienze naturali del XIX secolo, tra scelte coraggiose e intuizioni geniali.

Padre della biogeografia, scopritore di migliaia di specie di animali e autore prolifico, Alfred Russel Wallace fu ideatore come Charles Darwin, ma in modo indipendente, della teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Oggi abbiamo una conoscenza molto più approfondita dei meccanismi di speciazione e di distribuzione delle specie grazie al suo lavoro. Inoltre la sua esistenza spericolata, costellata da grandi viaggi in terre lontane e scoperte entusiasmanti, fu la quintessenza della vita dei naturalisti del XIX secolo.

Alfonso Lucifredi, naturalista e giornalista scientifico, ha scritto di scienze, natura e viaggi per riviste italiane e internazionali. Ha creato mostre, conferenze ed eventi per i più importanti festival scientifici italiani. È tra i fondatori della rivista online Radar Magazine, e dal 2017 si occupa di comunicazione per uno spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Dal 2018 porta in giro per l’Italia monologhi teatrali sui grandi naturalisti del passato. Ha scritto libri e testi teatrali che parlano di storia delle scienze naturali, ambiente, futuro del pianeta. È anche fotografo, musicista e videomaker.

L’incontro si svolge alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il ciclo di Mercoledì scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it