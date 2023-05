Conferenza a tema “La sfida mediterranea tra Europa e Nordafrica” a cura di Domus Cultura

Venerdì 19 maggio alle ore 17, nella Sala Conferenze Domus Cultura in via David Chiossone a Genova, è in programma la conferenza dal titolo “La sfida mediterranea tra Europa e Nordafrica”, che analizzerà l'attuale situazione nel Mediterraneo approfondendo in particolare i rapporti tra Nordafrica e Italia.

Interverranno gli storici Marco Cimmino, Lorenzo Carbone e Alberto Rosselli, l'analista geopolitica Arianne Ghersi e il giornalista Roberto Roggero. Ingresso gratuito.