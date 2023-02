Il ruolo dei rapaci nella tutela e nella conservazione dell’ambiente

Che cosa deve fare un cittadino che vorrebbe acquistare e tenere un rapace? Lo può comprare e allevare legalmente? Come è meglio che agisca chi, invece, trova un rapace ferito? Cosa deve fare e sapere in questo caso? L'animale è lo stesso, ma la legge è diversa. Proprio sul ruolo dei rapaci nella tutela e nella conservazione dell’ambiente l’Associazione genovese no profit SOS Animali Selvatici ed Esotici propone adesso un convegno a ingresso libero, aperto a tutti i cittadini, come gli altri incontri tematici organizzati negli anni scorsi.

L’evento si svolgerà venerdì 24 febbraio 2023, dalle ore 17:30 alle ore 19, con la collaborazione della Sezione Ligure del Club Alpino Italiano e della Commissione TAM-Tutela Ambiente Montano del CAI, nella loro sede in Galleria Mazzini.

Questa iniziativa è rivolta: 1. alle persone curiose di avere notizie sui rapaci, perché ci si potrà confrontare sia con un veterinario / falconiere specialista che con chi si occupa della parte normativa; 2. agli amanti della natura e della fauna selvatica, che potrebbero avvicinarsi per la prima volta al mondo degli uccelli rapaci e della falconeria acquisendo le informazioni base per conoscerli; 3. agli appassionati ed esperti di rapaci, che potrebbero partecipare alle discussioni finali, apportando le loro esperienze per ampliare le conoscenze di tutti; 4. ai nostalgici di serate “diverse”, trascorse a chiacchierare con amanti della natura, condividendo attivamente una passione e un simpatico aperitivo, piuttosto che un documentario in TV.

Secondo il programma, introdurrà il convegno la dott.ssa Maddalena Iannaccone, medico veterinario specialista in Allevamento, Igiene e Patologia Specie Acquatiche, consulente per Animali Esotici, direttore sanitario del “Centro Veterinario Il Mondo degli Animali Esotici”, presidente dell’Associazione SOS. Proseguirà il suo collega Marco Campolo, medico veterinario pugliese, vice presidente di Sivas Zoo (Società Italiana dei Medici Veterinari degli Animali Selvatici e da Zoo), con un intervento su “Storia, medicina e conservazione” in rapporto alla falconeria. Interverranno, poi, Davide Campagna e Laura Crimaldi, Comandanti Carabinieri Forestale Liguria - Nucleo CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) rispettivamente di Genova e di Imperia, analizzando la normativa nazionale su acquisto, detenzione e custodia dei rapaci, con un excursus su casi concreti dell’attività dei Carabinieri Forestale in Italia.

Al termine del convegno sarà possibile rivolgere domande ai relatori, mentre la serata si chiuderà con un aperitivo, gentilmente offerto dall’Associazione SOS, di ringraziamento a tutti i partecipanti. È possibile, in tale occasione, se fa piacere, elargire un contributo libero alle attività dell’Associazione SOS, organizzatrice dell’evento.

Approfondimenti

SOS Animali Selvatici ed Esotici

È un’associazione culturale genovese no profit, nata nel dicembre 2018 con i seguenti obiettivi:

1) effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, con particolare riguardo alla salvaguardia, protezione, conservazione e soccorso delle specie esotiche e selvatiche, eventualmente anche in collaborazione con altri organismi;

2) organizzare attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato per la cura di specie animali esotiche e selvatiche, nonché di organizzazione di eventi finalizzati all’insegnamento dei primi interventi da eseguire in occasione dell’incontro con animali appartenenti a specie esotiche e selvatiche;

3) informare, sensibilizzare e studiare i rapporti “sociali” che si possono stabilire tra animali esotici e persone.

La Sezione Ligure del Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano si costituisce formalmente il 23 ottobre 1863 nel Castello del Valentino a Torino, da un’idea del precedente 12 agosto di Quintino Sella, scienziato e statista biellese. Nell’articolo 1 dello Statuto si legge che il CAI “ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.

La costituzione della Sezione Ligure del Club Alpino Italiano venne autorizzata con decorrenza 1° gennaio 1880. Il 2 gennaio si svolse la prima adunanza generale dei 140 soci e la prima sede sociale venne fissata in via Giustiniani 18.

La prima sottosezione aprì nel 1920, il primo numero del “Bollettino della Sezione Ligure” uscì nel 1921 e il traguardo dei mille soci si raggiunse nel 1922.

Attualmente sono in attività 5 Scuole, in cui operano una sessantina di istruttori qualificati e circa altrettanti aiuto-istruttori: Alpinismo Giovanile, Alpinismo, Scialpinismo, Sci Escursionismo, Escursionismo. A esse si aggiungono i corsi di Torrentismo e la collaborazione per corsi di Speleologia.

Gli attuali locali della sede sono di proprietà, acquistati grazie a lasciti e contributi di soci. La Sezione Ligure vanta oltre 2.300 soci con tre sottosezioni: Arenzano (1969), Cornigliano (1936) e Sori (2015); 8 Rifugi e 3 Bivacchi.

TAM - Tutela Ambiente Montano

Il gruppo TAM è impegnato nella Sezione Ligure Genova dal 1984, per sviluppare una cultura consapevole e rispettosa delle montagne. Costituito da un cospicuo numero di titolati TAM e di soci, opera per promuovere e diffondere la conoscenza dei problemi e dei valori dell’ambiente e della necessità della sua tutela.

Il Gruppo annualmente propone un intenso programma di attività, costituito da uscite di carattere ambientale e culturale e da serate a tema. Punto di partenza è il Bidecalogo, documento programmatico del Club Alpino sui temi ambientali.