Conferenza "Ricordo di Gabriele Parodi" a un anno dalla scomparsa

Venerdì 5 maggio 2023 alle ore 17:30 presso la sala conferenze dell'UGL Genova in Via di Brera 2/26 (traversa Via XX Settembre) si terrà la conferenza "Ricordo di Gabriele Parodi - Dalle stragi partigiane in Val Polcevera alla conversione di Oscar Wilde, un’intelligenza controcorrente a un anno dalla sua scomparsa", con gli interventi di Attilio Cucchi del circolo culturale Ramo d’Oro, Andrea Lombardi, editore e saggista, Gianni Plinio, ex Presidente Consiglio Regione Liguria e Carlo Viale, ricercatore storico.

"Ricorderemo non solo l'intelligenza vivace e controcorrente di Gabriele Parodi, autore dei libri 'Chiedi al Torrente. Le stragi partigiane in un quartiere della «Grande Genova», Val Polcevera, 1943-1945' e 'Ardito in pace e in guerra. Il Generale Silvio Parodi dalla Grande Guerra alla Repubblica Sociale Italiana' - questi assieme a Paola Coraini - e di un saggio sulla conversione al cattolicesimo di Oscar Wilde, ma anche il suo essere un uomo di profondi valori nella famiglia, nel lavoro, nel sociale, nello sport e in una militanza ideale coerente e mai disgiunta dall'equilibrio, dal rispetto del prossimo e da uno sguardo spesso ironicamente disincantato sulla realtà", dichiarano gli organizzatori.

Ingresso libero.