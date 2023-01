Conferenza sui Parchi marini tra foto, mare e musica

Gli Amici dell’Acquario propongono la conferenza “Echi dal Mare - I parchi marini tra foto, mare e musica”, nell’ambito del ciclo di incontri “Scienza ed Arte. Un Binomio (im)possibile?”

I relatori - Marcello Di Francesco, istruttore e fotografo subacquaeo, e Fabio Benelli, biologo marino e filmaker - ci portano alla scoperta dei parchi marini, mostrando quanta bellezza e diversità possono offrire i nostri oceani quando riusciamo a proteggerli, garantendo un futuro migliore al nostro pianeta.

Gli oceani producono la maggior parte dell’ossigeno atmosferico, hanno un ruolo fondamentale nella regolazione del clima a livello globale e, non ultimo, sono fonte di sostentamento per milioni di persone che vivono in aree costiere.

In quest’ottica, ne risulta indispensabile la protezione, garantita dall’istituzione di Aree Marine Protette che costituiscono parte integrante dei piani di gestione per la protezione e la conservazione delle specie e degli ecosistemi marini. I governi e la comunità scientifica si sono posti obiettivi ambiziosi per la protezione dell’ambiente marino, come riuscire a proteggere il 30% degli oceani entro il 2030, ma questi possono non essere sufficienti se non vengono sostenuti e valorizzati anche dai singoli individui. La divulgazione e la sensibilizzazione del grande pubblico è fondamentale nel determinare l’esito e la riuscita delle azioni di conservazione e in questo contesto, la fotografia come la videoripresa subacquea costituiscono un mezzo di comunicazione spesso più potente dei numeri o delle parole.

L’incontro si tiene alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Marcello Di Francesco, istruttore subacqueo, fotografo freelance specializzato nell’immagine naturalistica sottomarina e grande appassionato di viaggi. In oltre 10 anni di attività ha collezionato circa 3000 immersioni in giro per i più bei paesi e fondali del mondo.

Dal 2017 inizia diverse collaborazioni di volontariato con organizzazioni ambientaliste impegnate nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente, fornendo immagini o partecipando a conferenze ed eventi.

Fabio Benelli, biologo marino e filmmaker freelance specializzato nella videoripresa subacquea di animali ed ecositemi marini. Negli ultimi 10 anni ha collezionato più di 1.000 immersioni in diverse destinazioni nel mondo. Durante l’anno svolge la sua attività in Mediterraneo, in particolare in Liguria dove vive e si immerge abitualmente tra i meravigliosi fondali dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it