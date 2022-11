Conferenza sull'Oriente, tra cultura, tradizione e festeggiamenti

Il giorno 29 novembre 2022 alle ore 17, presso la Sala Blu della Biblioteca Civica Gallino di Genova, in via Nicolò Daste 8A, si terrà la conferenza a tema Oriente per la presentazione dell’evento pubblico Festa di Primavera, che avverrà nei giorni 20, 21, 22 Gennaio 2023 in Calata Mandraccio nell’Area Porto Antico di Genova in concomitanza con il Capodanno Cinese.

Il programma della manifestazione prevede di offrire alla cittadinanza eventi culturali, musicali e interventi di personalità atti a definire meglio la festività e le celebrazioni a essa collegate. L’obiettivo è quello di avvicinare le culture di Oriente e Occidente, in vista di una maggiore e sempre più ampia integrazione e compartecipazione sociale.

Le relatrici della conferenza, Dott.sse Lei Kang e Assia Taoussi, insegnanti di lingua e cultura cinesi, ci porteranno in viaggio attraverso l’Oriente insieme agli organizzatori Ye Meike e Andrea Sciallero, che forniranno i dettagli del programma, gli intenti e gli scopi dell’evento.

Si invitano istituzioni ed enti coinvolti, la stampa locale, la cittadinanza e tutti coloro che possono offrire il proprio contributo e sostegno morale o pratico alla Festa.