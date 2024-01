“I Montagnin, dalla Compagna al Gran Paradiso”: storia del longevo gruppo escursionistico genovese

Martedì 23 gennaio 2024 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XIV appuntamento del ciclo 2023-2024. Elisa Benvenuto racconta: “I Montagnin di Genova: dalla Compagna al Gran Paradiso”. Ingresso libero.

Il Gruppo Escursionistico Montagnin, nato in seno alla Compagna, è uno dei gruppi escursionistici più longevi di Genova e, quasi sicuramente, della Liguria. Dal 1928, anno della fondazione, persegue ininterrottamente gli scopi enunciati nello statuto sociale ovvero “...sviluppo e divulgazione dello sport della montagna in ogni stagione dell’anno... col motto: “Camminare ed imparare nel bello della natura e dell’arte”. A tal fine programma escursioni che spaziano dai familiari ed amati sentieri nei dintorni di casa e nella nostra Liguria a più impegnativi percorsi in alta montagna, con particolare attenzione e cura per l’ambiente, senza trascurare attività culturali e turistiche in luoghi particolarmente significativi, e a volte poco conosciuti, del nostro meraviglioso Paese.

La relatrice, Elisa Benvenuto, è socia Montagnin da 1989 e da allora ha dedicato quasi tutto il tempo libero che la professione le concede alle attività sociali, partecipando attivamente come responsabile gita, organizzatrice di attività culturali e ricoprendo negli anni l’incarico di consigliere e poi quello di presidente che svolge tutt’ora con passione e con l’orgoglio di rappresentare un gruppo che ha fatto dell’accoglienza, del clima di irrinunciabile amicizia e condivisione dei valori della montagna e del camminare insieme la sua principale ragione di essere.