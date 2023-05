"Paesaggi per non perdersi - la matematica incontra altri saperi" con Luca Micotti

Martedì 23 maggio alle ore 18:15, nella sala della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “La matematica incontra altri saperi”, curato da Franca Caliò. Titolo dell’incontro sarà "Paesaggi per non perdersi”, con Luca Micotti.

La conferenza è gratuita.

Il nuovo appuntamento del ciclo tematico "La matematica incontra altri saperi" è dedicato al rapporto tra matematica e paesaggio. Tutti oggi parliamo di paesaggio: forse ne parliamo così tanto perché nei fatti lo cancelliamo. E dentro quel nulla ci perdiamo. Il paesaggio è un’idea elusiva, alla quale si possono far dire molte cose diverse, spesso fasulle, rassicuranti e consolatorie. Per rinnovare la nostra percezione tentiamo insieme un breve viaggio per immagini alla ricerca delle sue prime parole. A partire dal XV secolo, che diede alla luce l’idea di paesaggio e la matematica europea moderna. Paesaggio e matematica, alla cui collaborazione dobbiamo il nostro sguardo sul mondo.

Luca Micotti ha conseguito la laurea in Architettura presso il Dipartimento di Conservazione delle Risorse Architettoniche e Ambientali del Politecnico di Milano con una tesi sul paesaggio fluviale del Siccomario. Dal 1990 svolge attività di libero professionista occupandosi prevalentemente di riuso e conservazione del costruito. Si è classificato in alcuni concorsi di architettura locali e internazionali. Ha partecipato a convegni e curato cicli di seminari sui temi dell’abitare, della città e del paesaggio. Nel 2013 ha curato la mostra e il convegno pavese Alvar Aalto Pavia 1966-1968. Undicimila moderni abitanti sulla sponda del Ticino. È stato componente di giuria di concorsi di architettura e componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Pavia. Coordina la Commissione cultura dell’Ordine degli Architetti della provincia di Pavia.