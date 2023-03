Mercoledì 8 marzo l’Associazione Amici dell’Acquario propone l’incontro “Il Mare nelle arti figurative: suggestioni iconografiche” nell’ambito dei Mercoledì Scienza dal titolo “Scienza ed Arte, un binomio (im)possibile?”. La conferenza, tenuta da Maurizia Migliorini, presenta diverse immagini pittoriche del mare e la tipologia di vari paesaggi marini rappresentati, da quelli antichi, sfondi decorativi di immagini in primo piano, fino al paesaggio pittorico del realismo ottocentesco e dell’impressionismo. Ma all’interno del tema le suggestioni iconografiche appaiono più articolate nel cosiddetto paesaggio marino “Simbolico” che cela significati allusivi a temi molto più introspettivi e profondi fino a toccare il sacro e il mistico.

A seguire un piccolo, non esaustivo, menabò di immagini che saranno rappresentative di veri stati d’animo espressi nella rappresentazione del mare. Evidenza particolare sarà data alla rappresentazione simbolica del mare nelle arti figurative.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La relatrice Maurizia Migliorini è stata docente di arte presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) dell’Università di Genova. Ha studiato e fatto ricerche nel campo dell’Arte genovese e ligure del XIV e XVII secolo, studi sulle arti figurative dell'Ottocento e Novecento, relativi a carteggi, regesti e documenti d'archivio, riviste e trattati. Ha fornito edizione critiche di fonti a stampa dal XVII al XX secolo, elaborazioni automatiche di dati e immagini storico-artistiche, con inizio dal 1981 e la frequenza a corsi e seminari presso il Centro di Elaborazione di dati storico artistici della Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha curato trascrizioni ed edizioni in data base di fonti per la storia dell'arte genovese e ligure dal XIV al XIX secolo. Ha indagato sul problema della copia e del falso nella produzione artistica tra XVII e XIX secolo ed ha curato riviste d’arte in Italia nel XIX e XX secolo.

Il ciclo di incontri è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it