Conferenza sul forest bathing: origine, storia e benefici

A giugno è in programma una conferenza esperienziale sulla pratica del Forest Bathing a cura di Forest Bathing Liguria.

In una location straordinaria, all'interno di un parco meraviglioso vicino al centro città, sarà possibile scoprire più da vicino la pratica del Forest Bathing (Shinrin-yoku) e le esperienze di connessione con la Natura organizzate dal team di Forest Bathing Liguria.

I trainer parleranno di loro, del percorso che hanno fatto e del perché oggi propongono esperienze di connessione con la Natura. Racconteranno le origini, la storia e i benefici che la pratica del Forest Bathing è in grado di generare.

E poi, porteranno i partecipanti dentro le loro esperienze, dapprima raccontando come le costruiscono e quali sono i loro obiettivi, e successivamente offrendo la possibilità di sperimentare in prima persona alcuni dei concetti chiave discussi nel corso della conferenza.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria,

Informazioni di servizio

Accreditamento presso il Castello Coppedè alle ore 18.15, per inizio conferenza ore 18.30. Fine della conferenza prevista alle ore 20.00 (numero massimo di 40 partecipanti).

Dalle 20.00 alle 21.30 inizierà la dimostrazione pratica nel parco del Castello Coppedè, a cui sarà ammesso un numero massimo di 20 partecipanti.

Per info e prenotazioni

Gianluigi & Lara

Telefono +39 347 330 2664

E-mail info@goandply.com

Telegram t.me/forestbathingliguria

Policy Covid-19

Forest Bathing Liguria e la struttura dichiarano di operare nel rispetto delle misure attualmente in vigore per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A tal proposito, informano che accetteranno un numero massimo di 40 persone alla conferenza e che sarà garantita la distanza minima prevista per legge tra i partecipanti.

Invitano altresì tutti i partecipanti a munirsi di mascherina e di non partecipare qualora avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi, o manifestassero altri sintomi influenzali.

