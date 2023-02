Conferenza dedicata alla voce, questa (s)conosciuta

Il ciclo di incontri “Scienza ed Arte, un binomio (im)possibile?” organizzato dall’Ass. Amici dell’Acquario prosegue mercoledì 8 febbraio con la conferenza “Trova la tua voce. La voce questa (s)conosciuta!”.

Emma Garzoglio, logopedista e docente di Patologia Vocale nel Corso di Laurea in Logopedia dell'Università di Genova, e Maurizio Balestrino, Professore Associato di Neurologia all'Università di Genova e Coordinatore del Corso di Laurea in Logopedia, ci introdurranno alla relazione tra corpo e voce, alla base del nostro benessere.

Quasi tutti gli animali emettono suoni, che sono caratteristici della specie e che non di rado hanno finalità comunicative. Homo sapiens non fa eccezione, e nel corso dell’evoluzione ha sviluppato un raffinato sistema di emissione fonetica, chiamato “voce”.

I relatori approfondiranno i meccanismi attraverso i quali la voce viene formata dal corpo e quelli attraverso i quali viene percepita, le implicazioni comunicative della voce, i contenuti che convoglia in chi la percepisce, la sua correlazione con il linguaggio che è uno strumento di comunicazione acustica specifico dell’uomo.

Spiegheranno come la voce cambia a seconda del sesso, dell’età, di alcune condizioni patologiche, e di come la si può di conseguenza correggere.

L’incontro si tiene alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Emma Garzoglio è logopedista e docente di Logopedia nella Patologia Vocale e Logopedia nella Fluenza Verbale nel Corso di Laurea in Logopedia dell'Università di Genova.

È inoltre docente presso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria del Master Class di Anatomia e Fisiologia dell’Esecuzione Vocale dal 2006 e ha preso parte a diversi progetti ADE, percorsi multidisciplinare fra musicista e logopedista, nati dalla collaborazione tra Conservatorio Paganini e Università di Genova.

Maurizio Balestrino è Professore Associato in Neurologia presso l'Università degli Studi di Genova, nel Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze della maternità e dell'infanzia. È Direttore del Laboratorio di Neurofisiologia Sperimentale.

Ha curato oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche e ha partecipato come co-ricercatore a diversi studi clinici internazionali riguardanti le terapie sperimentali per il trattamento e la prevenzione dell'ictus.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it