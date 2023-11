Conferenza su “Analisi del jihad: dalla tradizione orale al cyberwarfare”

Venerdì 1° dicembre alle ore 18:30 presso Bi. Bi. Service Sala 1, in via XX Settembre 41 / 3° piano, si svolgerà la conferenza sul tema: “Analisi del jihad: dalla tradizione orale al cyberwarfare”. Modera il giornalista e scrittore Mario Bozzi Sentieri.

Interverranno: Arianne Ghersi, analista geopolitica specializzata in Nord Africa e Medio Oriente, redattrice per “Il Talebano” e membro del Comitato di Direzione della rivista “Coscienza e libertà”; Roberto Milani, Senior IT Manager, esperto in cyber security; Fabrizio Fratus, sociologo, direttore de “Il Talebano”; Fabio Bozzo, storico e saggista.