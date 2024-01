“Pietro Germi - Un genovese dimenticato”: conferenza a cura di A Compagna

Martedì 9 gennaio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XIII appuntamento del ciclo 2023-2024. Andrea Panizzi racconta: “Pietro Germi - Un genovese dimenticato (1974-2024)”. Ingresso libero.

Nel 2024 ricorrono i cinquant’anni dalla morte di Pietro Germi (1974-2024), uno dei registi italiani più amati ed apprezzati. Troppo spesso è stato dimenticato e riposto in un angolo del nostro patrimonio culturale nazionale. Un grande genovese dimenticato. È nato a Genova e vi ha vissuto fino a vent'anni prima di trasferirsi a Roma per intraprendere la carriera cinematografica. Nonostante abbia sempre lavorato fuori dalla propria città natale, ha portato con sé tratti di “genovesità” nei film, soprattutto nei primi.

Germi è stato un grande intellettuale della società, dei suoi vizi, dei suoi declini. Aveva un carattere che lo allontanava dall'immagine dell’uomo di successo. Era poco amato dal circolo vizioso e politicizzato del cinema del suo tempo. Era – si dice – un uomo all'antica, rigoroso, poco incline ai compromessi. Nonostante un certo ostracismo ebbe comunque un notevole successo. Imperdonabile, anche questo, per alcuni. Oggi la sua grandezza è stata recuperata, anche se rimane nascosta alle nuove generazioni e poco ricordata al pubblico. Alcuni ritengono che il suo modo di fare cinema sia di un livello irraggiungibile, poiché capace, a differenza di altri, di ambientarsi (e con qualità) in tutti i generi da grande sceneggiatore quale era, regista, attore, conoscitore del mestiere. Il suo talento è totalmente da riscoprire. Perché, come tutti i grandi, ha ancora la capacità di offrire spunti diversi, anche all’ennesima “lettura” delle sue prove più riuscite.

Il relatore, Andrea Panizzi, docente e pedagogista del Comune di Genova, saggista, socio de A Compagna, ha tenuto conferenze su Gilberto Govi, Vittorio Gassman, Paolo Villaggio e Carlo Dapporto, grandi genovesi e grandi liguri.