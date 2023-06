“Il monachesimo e l’antropizzazione del nostro entroterra”, conferenza a cura di A Compagna

Mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 17 nell’Aula 1B del Dipartimento Architettura e Design, stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXXIII appuntamento del ciclo 2022-2023. Osvaldo Garbarino racconta: “Il monachesimo e l’antropizzazione del nostro entroterra”. Ingresso libero senza prenotazione.

I resti di un tipo particolare di architettura in pietra, collegabili a colonizzazioni di Stato longobarde messe in atto durante i secoli VII, VIII e IX, evidenzia coincidenze dirette con l’area della Liguria di Levante dove le cellae monastiche bobbiesi altomedievali risultano maggiormente dense. Ciò delineerebbe una porzione di territorio interposta tra Bobbio e il mare che, a partire dalla prima metà del VII secolo, sarebbe stata oggetto di una intensa opera di popolamento strategico-militare e che poi sarebbe stata affidata in gestione al monastero di San Colombano, costituendo la prima fase di espansione, pastorale ed economica, dell’istituto religioso negli ambiti della Provincia Maritima Italorum bizantina.

Osvaldo Garbarino è architetto professionista impegnato, in particolare, nel restauro dei monumenti. Collabora con le Università di Genova e Firenze, con lo Studium Biblicum di Gerusalemme e il Deutsches Arcaeologisches Institut (DAI), con studi e pubblicazioni di Storia dell’Architettura e Analisi archeologica degli elevati.