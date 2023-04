“Genova nel Medioevo: architettura e urbanistica”, nuovo appuntamento con le conferenze di A Compagna

Mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 17 nell’Aula 1B del Dipartimento Architettura e Design, stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXVII appuntamento del ciclo 2022-2023: Anna Maria Dagnino racconta “Genova nel Medioevo: architettura e urbanistica”. Ingresso libero senza prenotazione.

Tema della conferenza è Genova nei secoli XII e XIII, uno dei momenti di maggiore splendore della storia della città. Verrà presentata la nascita della città, la sua forma urbana, le mura e le porte, i diversi quartieri. Verranno poi analizzati i principali edifici del Romanico genovese, le maestranze che li hanno costruiti, gli importanti restauri che hanno subito tra Ottocento e Novecento; infine verranno trattati alcuni apparati scultorei, parte integrante dell’architettura medievale, soprattutto di quella religiosa.

La relatrice, Anna Maria Dagnino, laureata in storia dell’arte medievale, ha insegnato storia dell’arte presso il liceo artistico Paul Klee e presso il liceo classico Andrea D’Oria. Ha svolto attività di ricerca e di didattica presso l’Università di Genova e presso il Ministero per i Beni Culturali. Dal 2002 al 2017 ha assunto diverse responsabilità amministrative in Provincia e nel Comune di Genova.