Martedì 16 gennaio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XIV appuntamento del ciclo 2023-2024. Renzo Parodi racconta: “Genova, dove il calcio ebbe inizio. Fra storia e leggende”. Ingresso libero.

La conferenza svilupperà il racconto dell’arrivo del gioco del football in Italia, alla fine dell’Ottocento, seguendo le strade tracciate da alcuni pionieri. Per primo, il medico inglese James Spensley che a Genova sul finire dell’Ottocento introdusse questa disciplina all’interno del Genoa cricket and athletic club, fondato da alcuni cittadini britannici residenti nella Superba e li convinse ad accettare anche soci di nazionalità italiana. Per secondo, lo svizzero di origini siciliane Francesco Calì che giocò nel Genoa per una stagione prima di fondare la sezione calcio dell’Andrea Doria, a lungo rivale cittadino del Genoa, fino alla cancellazione forzata decisa dal fascismo. Proprio il fascismo a metà degli anni Venti colse il significato politico-propagandistico del calcio e, imposta la nascita del Girone Unico (1929), ne fece una degli architravi della ideologia “popolar-nazionalista” del regime, realizzata attraverso la costruzione di nuovi stadi nelle principali città italiane (Genova compresa) e l’organizzazione del Mondiali del 1934, vinti dall’Italia di Vittorio Pozzo.

Il relatore, Renzo Parodi, genovese, classe 1953, dopo alcune esperienze giornalistiche in gioventù (Gazzetta del popolo, Gazzetta dello Sport) ha lavorato per 32 anni al Secolo XIX, venti dei quali come inviato speciale di cronaca (nera e bianca), politica, giudiziaria, costume e naturalmente sport. Per 5 anni è stato responsabile del reparto sport del Decimonono. Ha seguito tre Olimpiadi, due campionati del mondo e un europeo di calcio e una infinità di partite in Italia e all’estero. Ha scritto una decina di libri di argomento calcistico (saggi e biografie) e ha dedicato due biografie a Giuseppe Garibaldi e a Luigi Tenco.