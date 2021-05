Concorso di opere figurative “La vita è sogno”: le opere esposte al Ducale

Per ricordare il pittore, illustratore, incisore, scenografo e umorista genovese Sergio Fedriani (1949-2006), illustre esponente della figurazione poetica e surreale, l’Associazione culturale a lui intitolata propone annualmente un concorso per giovani artisti residenti in Italia, volto a segnalare personalità emergenti nei campi della produzione figurativa fantastica.

La premiazione avverrà, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra, patrocinata dal Comune di Genova, venerdì 7 maggio 2021 alle ore 17,30 nella Sala Ducale Spazio Aperto di Palazzo Ducale in Genova.

L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta da lunedì 10 a venerdì 14 e da lunedì 17 a venerdì 21 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 nel rispetto delle regole di sanificazione e distanziamento.

Il concorso di opere figurative per giovani artisti “La vita è sogno”, quindicesima edizione del Premio “Sergio Fedriani”, organizzato dall’omonima Associazione in collaborazione con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e con i patrocini delle associazioni autori di immagini e illustrazioni, si è concluso dopo lo spoglio e la selezione dei numerosi elaborati inviati da tutta Italia.

La Giuria, presieduta dall’artista Emanuela Biancuzzi e composta dagli illustratori Graziella Antonini, Francesco Bongiorni, Ale Giorgini, dal Presidente dell’associazione Chiara Fedriani e dai soci Alberto Haupt e Paola Rorato, con segretario senza diritto di voto Ferruccio Giromini, esaminate le opere selezionate (50 per 43 autori finalisti), ha così deliberato l’assegnazione dei riconoscimenti:

1° Premio (Euro 1500) a Andrea Vallini di Genova con l’opera “Piccolo punto di riflessione” 2° Premio (Euro 1000) a Rebecca Giannotti di Saronno (VA) con l’opera “Inquietudine profonda” 3° Premio (Euro 500) a Luigi Zitelli di Genova con l'opera “Riflessione ieri e oggi”

I premi in denaro sono messi a disposizione dall’Associazione culturale “Sergio Fedriani”.

La Giuria ha inoltre ritenuto di segnalare 6 opere: “Pausa forzata” di Pietro Canepa da Tiglieto (GE), “Movimento, musica, riflessione” di Fernando Cobelo da Torino, “La pausa del Sig. Virgola” di Giulia Masia da Genova, “Positive Thoughts” di Michela Negri da Dolzago (LC), “Respira, senti (passeggiata)” di Kevin Niggeler da Milano, “Click, pausa” di Carola Pignati da San Benedetto dal Tronto (AP).

In mostra e in catalogo saranno presenti le opere di Sergio Fedriani, dei premiati e dei segnalati già citati e dei finalisti Alice Airenti, Maria Chiara Basile, Roberto Bellonzi, Anna Beluffi, Nicolò Canova, Margherita Caspani, Matteo Catto, Flavia Cuddemi, Flavia Della Camelia, Marco Di Prisco, Mattia Distaso, Pasquale Dominelli, Paolo Eccher, Laura Maroccia, Alice Massaccesi, Sanae Mazouz, Roberta Allegra Memoli, Lara Montresor, Jessica Morichi, Anna Mosca, Ettore Padovano, Chiara Palandri, Valentina Radogna, Alice Rizzi, Giulia Rosa, Giorgia Ruggeri, Beatrice Sacchi, Gabriele Sanzo, Federico Seves, Roberto Sitta, Anna Spreafico, Silvia Stecher, Virginia Strada, Marta Trucchi.